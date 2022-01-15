Сычёва — после финиша на «Дакаре»: родные делают ставки, сколько я продержусь без руля

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился финальный этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов, и прокомментировала 30-е место в генеральной классификации.



«Так себе был спецучасток, пыльный. Предыдущий был более прикольный. Но я хотела бы сказать не про это, а подвести какие-то итоги всего «Дакара». Очень рада, что мы финишировали, но почему-то внутри какая-то пустота. Пока не очень разобралась, но есть такое дело. Ехала, ехала, бам – и ничего.



Ещё хотела бы много кого поблагодарить. Сначала — своего штурмана. Это заслуга экипажа, что мы финишировали, и больший процент, конечно, принадлежит штурману — Александру Алексееву. Он не только знал, куда ехать, замечательно штурманил и помогал мне с пилотированием, но ещё и терпел меня все эти 12 дней — это дорогого стоит, за это можно при жизни ставить памятник.



Также хочу сказать, что ничего бы мы не сделали, если бы не наша просто замечательная команда. Ребята тоже огонь. То, что наша машинка ни разу даже не «чихнула» во время спецучастков, это полностью их заслуга. Виталик, Сергей, Женя, Макс — вам огромное спасибо, вы прекрасны. Также большое спасибо всем моим родным и близким. Спасибо за терпение и то, что позволяете тратить семейные деньги на мои развлечения-увлечения.



Ещё огромное спасибо ребятам-механикам, которые остались в Санкт-Петербурге и сейчас готовят машину на «Северный лес». Они прекрасно собрали техничку, у нас всё было, никаких проблем не было. Мы справились. Немножко жаль, что «Дакар» заканчивается. Родные дома делают ставки, сколько я продержусь без руля», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.