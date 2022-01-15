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В «Мазерати» не исключили, что могут прийти в Формулу-1

В «Мазерати» не исключили, что могут прийти в Формулу-1
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Исполнительный директор «Мазерати» Давиде Грассо не исключил, что компания может перейти в Формулу-1 в будущем.

«Вы говорите о чемпионате, который возглавляется моим другом Стефано Доменикали? Формула-1 — это премьер-лига, важнейший гоночный чемпионат, великая серия. «Мазерати» там была и выиграла чемпионат мира с Хуаном-Мануэлем Фанхио. Так что вопрос уместный, но пока не актуальный. Формула-Е станет нашим первым шагом», — приводит слова Грассо AutoBild.

Напомним, ранее «Мазерати» объявила, что выступит в Формуле-Е в сезоне-2023. «Мазерати» станет первым итальянским брендом, который выступает в Формуле-Е. Электромобили входят в сферу интересов компании, которая активно разрабатывает транспортные средства с электрическими двигателями.

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