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Глава команды Себастьяна Лёба: Audi убьёт «Дакар», если ФИА ничего не предпримет

Глава команды Себастьяна Лёба: Audi убьёт «Дакар», если ФИА ничего не предпримет
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Глава Prodrive Дэвид Ричардс заявил о том, что на данный момент Audi сильно превосходит все другие команды, которые участвуют в «Дакаре» среди автомобилей.

«Я думаю, что сейчас нам нужно найти хороший баланс, потому что совершенно ясно, что Audi сейчас намного быстрее всех наших машин.

Это самая быстрая машина с большим отрывом. Поэтому мы должны найти баланс, чтобы была конкуренция. И это в первую очередь задача ФИА. Иначе Audi убьёт «Дакар».

В настоящее время ФИА очень трудно контролировать ситуацию, когда появляются новые технологии. Очевидно, что производительность Audi находится на другом уровне. У них на 200 кг больше веса, но они всё равно намного быстрее нашей машины.

ФИА придётся решить эту проблему, потому что они обязались сделать всё на одном уровне, так что я верю в них», — приводит слова Ричардса Motorsport.

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