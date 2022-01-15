Почему «КАМАЗ» всех разгромил и ждать ли и здесь доминирования немцев? 6 итогов «Дакара»

Где соперники «КАМАЗа»?

Ещё до старта ралли-марафона никто не сомневался, что россияне из «КАМАЗ-мастер» одержат очередную победу в гонке. Секрет успеха камазовцев вроде бы прост: постоянная доводка техники, внедрение важных новинок, включая новую кабину (про маркетинг забывать нельзя), прогресс экипажей благодаря внутренней конкуренции.

При этом не сказать, что по чистой скорости грузовики «КАМАЗа» намного быстрее остальных. Да, разрыв есть, но всё-таки главное — не просто отыгрывать время на спецучастках, но и не допускать провалов. На «Дакаре»-2022 у камазовцев фактически была лишь одна серьёзная поломка, когда на грузовике Андрея Каргинова засбоила коробка передач, а в остальном всё прошло штатно — это даже удивительно, учитывая, что Сотников и Николаев выступали на двух новых, не слишком обкатанных грузовиках. Были волнения насчёт их надёжности, но новинка сработала идеально: дала преимущество по темпу и ни разу не подвела. Если к 2023 году «КАМАЗ-мастер» не подготовит капотник, то, вероятно, мы увидим все четыре экипажа на грузовиках с новыми кабинами.

Ну а что же соперники россиян? Главная боль понятна: нехватка ресурсов. И пусть падение курса рубля в два раза по сравнению с 2014 годом должно было сделать бюджеты команд более сопоставимыми, все равно на практике россияне сохраняют преимущество. Помериться силами с «КАМАЗ-мастер» могла бы одна команда, и вот к ней больше всего вопросов.

Жерар де Рой построил три новых грузовика и всё ещё обладает сильными спонсорами в лице «Петронаса» и «Ивеко», но где же сильные пилоты, которые в состоянии бросить вызов Сотникову и компании? Проблемы со здоровьем в последний момент выбили из борьбы Ханса Стейси, но не было уверенности, что 63-летний гонщик всё ещё в состоянии сразиться с камазовской «молодёжью». Пропали Федерико Вильягра и Мики Бьязьон, а сам Жерар де Рой не торопится возвращаться за руль. Но тогда вопрос — а ради чего команда голландца участвует в «Дакаре»? Звания лучшего из остальных?

Да, выгоднее привлечь пилота со спонсорами, но так де Рой никогда не вернётся на верхнюю ступеньку подиума. Надеемся, к «Дакару»-2023 Жерар пересмотрит свой подход. Насколько известно, двукратный чемпион собирается построить новый гибридный грузовик — пример «Ауди» показывает перспективность этого направления, так что последим. Но в этом году конкуренции, конечно, не хватало. В чём виноват кто угодно (соперники, ФИА, санкции), но только не сам «КАМАЗ-мастер».

Командная тактика жива

Один из самых ярких моментов гонки — поступок Эдуарда Николаева на 11-м этапе «Дакара». Увидев застрявший на дюне грузовик Дмитрия Сотникова, камазовец в принципе мог проехать мимо, ведь позади ехали ещё два члена «КАМАЗ-мастер», а сам Николаев боролся с коллегой за первое место в генеральной классификации. Однако Эдуард помог Сотникову и тем самым если не подарил итоговую победу, то как минимум лишил себя хорошего шанса вырвать верхнюю строчку.

«У нас помощь товарищам — это традиции команды, — объяснил Николаев после финиша в интервью Cross-Country Rally. – Иногда нужно забыть про свой результат. Ситуация была такая, что у нас внутренняя борьба среди экипажей есть, здорово, что нам такую возможность даёт руководство, но она должна быть корректной и, как говорится, чтобы потом было не стыдно смотреть друг другу в глаза. Многие спрашивают, почему «КАМАЗ» всегда побеждает. Такая ситуация показывает, что мы — команда и работаем на командный результат, а кто будет первым, вторым и третьим — уже вторично».

Кто-то поворчит и скажет, что камазовцы слишком добрые и неинтересные, что своим решением Николаев лишил грузовой зачёт последней интриги, но мы можем лишь повторить слова Эдуарда: в таком поступке — весь «КАМАЗ-мастер». И они никогда не станут другими.

Заодно вспомним ещё несколько моментов, когда конкуренты помогали друг другу во время гонки. Так вышло, что особенно выделялись литовцы: сначала грузовик Вайдотаса Пашкевичюса вытащил Андрея Каргинова из русла реки (эта «скорая помощь» в итоге помогла камазовцу стать четвёртым), а на последнем этапе Антанас Юкневичус взял на буксир Владимира Васильева, на чьей «БМВ» сломалась коробка передач. Помощь коллеги позволила россиянину закончить гонку в топ-10. Вот он, дух «Дакара»! И к чёрту политику.

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Впереди немецкое доминирование?

Участники легкового зачёта в этом году были довольны: почти никто из лидеров не ныл, что регламент даёт сильное преимущество конкурентам. «Тойота», «Ауди», «Продрайв», «МИНИ» — никто не высказывал претензий. Вот только есть опасение, что нынешний «Дакар» был последним с равной, интересной борьбой перед началом победного марша техники из Германии.

«Ауди» выставила на гонку свою новую «вундервафлю», в силовом блоке которой были объединены свежие разработки из DTM и Формулы-Е. Вопреки опасениям немецких инженеров, новый чудо-гибрид спокойно выдержал «Дакар» на всех трёх автомобилях, а проблемы у экипажей возникли с более традиционными вещами: не выдерживала подвеска, плюс все представители «Ауди» попали в навигационную ловушку на втором этапе.

Да, в этом году экипажи «Ауди» быстро выбыли из борьбы за победу, но своими победами на спецучастках немцы явно дали понять, что способны стать фаворитом уже в 2023-м. За год они явно доведут технику до ума, а Петерансель и Сайнс-старший показали, что их скорость не собирается никуда пропадать. Хорошо себя проявил и Маттиас Экстрём. Так что не удивимся, если уже на следующем «Дакаре» «Тойота» начнёт требовать, чтобы немецкие автомобили начали как-то притеснять… С другой стороны, гибрид «Ауди» — будущее ралли-рейдов, так что единственный вариант для соперников — срочно готовить собственные электроразработки.

Лёб: разрыв со штурманом не был напрасным

Этот «Дакар» стал первым для великого Себастьена Лёба не с его привычным штурманом Даниэлем Эленой. После проблем год назад «Продрайв» и Лёб пришли к выводу, что его друг и верный товарищ Элена всё-таки недостаточно хорош для ралли-рейдов — произошёл громкий разрыв. И гонка 2022 года показала, что решение было верным. Да, и у Фабиана Луркена случались промашки, но всё-таки экипаж потерял на навигации не слишком много времени, справлялся новый «навигатор» и с таким непростым испытанием, как открытие трассы для всех участников зачёта внедорожников. Если бы не некоторые проблемы с техникой в первой половине гонки, возможно, Лёб даже сумел бы побороться с Аль-Аттией за победу.

Теперь, когда Лёб и Луркен сработались, ещё интереснее дождаться их выступления на «Дакаре»-2023. Но главный вопрос будет уже в другом: хватит ли у «Продрайва» и спонсоров из Бахрейна ресурсов, чтобы развивать технику и остаться на уровне «Ауди»?

Россиянин выстрелил в умирающем классе

Нельзя не отметить дебют в зачёте квадроциклов Александра Максимова. Он не новичок в ралли-рейдах, но на «Дакар» прежде не замахивался. Однако в этом году Максимов сразу же показал свой высокий уровень и вступил в борьбу за подиум. Если бы не технические проблемы, у Александра были все шансы закончить ралли-марафон даже на второй позиции.

Правда, оговоримся: участников в зачёте квадроциклов не слишком много. Стремительное развитие категории мотовездеходов негативно бьёт по «квадрикам», переманивая к себе всех лидеров и ветеранов «Дакара». На сей раз на старт гонки вышло 20 квадроциклистов, а до финиша добралось всего семь, из них двое — с огромными штрафами. Посмотрим, не задумается ли A.S.O. в такой ситуации о ликвидации класса. Или — едут себе и едут, чего запрещать?

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Карякин: ждём новой попытки через год

Напоследок как раз про бывшего квадроциклиста, а ныне участника зачёта серийных мотовездеходов Сергея Карякина. Россиянин демонстрировал достойный темп на нынешнем «Дакаре», наращивал скорость с каждым спецучастком, хотя скандальная ситуация со скрытой точкой на втором этапе оперативно выбила его из числа претендентов на победу. Темп Карякина показывал, что в теории, без той спорной двухчасовой потери, он мог бы навязать конкуренцию лидерам своего класса.

И всё-таки надо признать: бороться в одиночку сложно, когда в главных конкурентах заводская команда South Racing с каким-то невероятным числом участников в двух категориях мотовездеходов. Один в поле — всё ещё воин, но как бы было здорово, если бы в 2023-м команда Карякина вновь смогла выставить два экипажа и заранее, без нервов, собрала необходимый бюджет для участия в гонке. Иначе угнаться за Остином Джонсом и компанией будет нелегко.