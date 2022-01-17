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RDS GP представила календарь сезона-2022

RDS GP представила календарь сезона-2022
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Организаторы Гран-при Российской дрифт-серии представили календарь сезона-2022. Как и в прошлом году, главный дрифтовый турнир России пройдёт в рамках семи этапов. Главным отличием нового чемпионата станет отсутствие в списке городов Рязани — трасса «Атрон», известная своей стеной-«магнитом», как минимум в этом году не примет уик-энд RDS GP.

Зато сразу три этапа будут в Москве — два дрифтовых уик-энда примет Moscow Raceway, ещё один пройдёт на ADM Raceway. Сохранили свои места в календаре Нижний Новгород и Красноярск, а также заявлено проведение этапа в Санкт-Петербурге, но лишь при условии, что удастся достичь соглашения с Igora Drive, который сейчас находится на реконструкции перед дебютным Гран-при России Формулы-1 в Санкт-Петербурге. Традиционно сезон RDS GP финиширует в Сочи.

RDS GP. Календарь сезона-2022:

  1. Москва, Moscow Raceway: 30 апреля — 1 мая;
  2. Нижний Новгород, NRing: 21-22 мая;
  3. Москва, ADM Raceway: 2-3 июля;
  4. Красноярск, Red Ring: 23-24 июля;
  5. Санкт-Петербург, Igora Drive: 13-14 августа;
  6. Москва, Moscow Raceway: 10-11 сентября;
  7. Сочи, Sochi Autodrom: 15-16 октября.

Месячный перерыв RDS GP в июне связан с тем, что в Сочи пройдёт первый в истории России Интерконтинентальный кубок FIA по дрифту, организаторами которого являются промоутеры Гран-при Российской дрифт-серии.

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