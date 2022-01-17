Глава «Макларена» раскритиковал действия топ-команд, наносящих ущерб Формуле-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун высказался о текущей ситуации в Формуле-1.



«Сочетание нашего таланта и ноу-хау с инвестициями наших акционеров, партнёров и управления финансами обеспечило нам хорошие позиции для следующего шага на нашем пути. Наша возможность быть конкурентоспособными была подкреплена ограничением бюджетов до $ 140 млн в этом году и до $ 135 млн в следующем. Новые финансовые правила предоставляют нам и всему спорту более справедливую основу для конкуренции, уменьшая неизбежное преимущество команд с наибольшими расходами и лучшими ресурсами.



Но мы должны продолжать обеспечивать экономическую устойчивость в спорте. Некоторые команды до сих пор ищут предлоги, чтобы поднять лимит расходов и выиграть чемпионат с помощью чековых книжек. Продолжающееся со стороны некоторых команд лоббирование увеличения компенсации за возможные повреждения машин в спринтерских гонках — яркий тому пример. Инициатива субботних гонок привлекла новых зрителей и повысила авторитет этого вида спорта, расширив его глобальную фанатскую базу. Однако эти команды продолжают требовать повышения потолка расходов на непомерную сумму денег, несмотря на явные доказательства того, что во время этих гонок в прошлом году был нанесён минимальный ущерб.



Нынешняя структура управления спортом создаёт ситуацию, при которой некоторые команды с целью защиты своего конкурентного преимущества фактически держат спорт в заложниках, пытаясь лишить его того, что лучше для болельщиков и спорта в целом. Эти команды, похоже, не могут смириться с тем, что ограничение бюджета отвечает интересам спорта, и не могут избавиться от привычки тратить деньги на то, чтобы оставаться лидерами.



Кроме того, не исчезла и угроза от команд-сателлитов, и для предотвращения этого важно укреплять спортивный менеджмент. Правила в том виде, в котором они есть сейчас, ориентированы на команды-сателлиты, что не соответствует принципам Формулы-1, согласно которым группа конструкторов должна соревноваться друг с другом на равных условиях.



Формула-1 должна состоять из 10 настоящих конструкторов, где каждая команда должна проектировать и производить все детали, которые важны для производительности.



Нынешняя ситуация позволяет сателлитам быть более конкурентоспособными, чем настоящие конструкторы. Если не уточнять, как именно обстоят дела, то любая команда, которая стремится к чемпионскому титулу, должна иметь вторую команду, а это уже не Формула-1.



Кроме того, лоббирование голосований со стороны основных команд через команды-сателлиты не согласуется с движением справедливого спорта, который основан на индивидуальных заслугах команд. Как я уже говорил, бывают ситуации, при которых небольшие команды голосуют против своих собственных интересов, чтобы удовлетворить повестку дня своей основной команды», — написал Зак Браун на официальном сайте «Макларена».