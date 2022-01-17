Ален Прост обрушился с критикой на «Альпин» из-за просочившейся информации о его уходе

Бывший чемпион мира Ален Прост прокомментировал новость о том, что он покинул должность консультанта «Альпин». Прост выразил недовольство тем, как именно произошло объявление об этом. Команда не выпускала официальных пресс-релизов, а об уходе Проста сообщил британский Motorsport.
«Я очень разочарован, что об этом было объявлено сегодня. Мы договаривались объявить об этом вместе с командой. Сорри, никакого уважения! Я отказался от предложения, сделанного мне в Абу-Даби на сезон 2022 года, из-за личных взаимоотношений, и был прав. Команда из Энстоуна и Вири, я буду скучать», — написал Ален Прост в своём «инстаграме».
Напомним, 17 января стало известно, что Прост покинул должность консультанта «Альпин».
Также на прошлой неделе «Альпин» объявила, что исполнительный директор Марцин Будковски, который исполнял обязанности директора команды в 2021 году, несмотря на то что официально такой должности не существует, покинул команду. В настоящее время генеральный директор Лоран Росси на временной основе сам руководит командой.
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