Грожан: Майкл Маси принял верное решение на Гран-при Абу-Даби

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан высказался о финале сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.
«Мне всё понравилось. Это было захватывающе. С точки зрения зрительского интереса Майкл Маси принял верное решение на последних кругах гонки. Я не считаю, что эта гонка должна была закончиться под машиной безопасности. И не думаю, что между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном на финише должны были находиться круговые гонщики. Более того, во время финальной гонки я был больше на стороне Льюиса, так что не ожидал его поражения.
Чемпионат мира не состоит из одного круга. В этом году было 22 Гран-при. Ферстаппен потерял много очков не по своей вине, так что он больше заслуживал титул. В гонке в Абу-Даби Льюис должен был забрать титул, но ему не повезло на последнем круге. Но как болельщику мне понравился финиш сезона. Это было очень захватывающее зрелище», — привгодит слова Грожана RaceFans.
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