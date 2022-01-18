Уотсон: Хэмилтона лишили победы, а теперь хотят, чтобы он дал противоречивые комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Джон Уотсон высказался о гонщике Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне, который после окончания минувшего сезона Формылы-1 предпочёл не общаться с прессой. Более того, есть вероятность, что Льюис не захочет возвращаться в «Королевские гонки».



«Очевидно, что все хотят, чтобы Льюис вышел и дал противоречивые комментарии для Netflix. СМИ не привыкли к тому, что семикратный чемпион мира, который только что проиграл свой восьмой титул, сидит сложа руки и ничего не говорит. Это немного парадоксально для них, и они ничего не понимают.



Я могу понять, что чувствует и переживает Льюис, потому что он отлично выполнил свою работу. Вплоть до того момента, когда Латифи попал в аварию, он был чемпионом мира 2021 года. Он сделал то, что должен был. Обманутый — не совсем подходящее слово, но он был лишён победы в чемпионате действиями гоночного директора», — приводит слова Уотсона Racingnews365.

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