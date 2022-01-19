Прост заявил, что Алонсо не виноват в его уходе из «Альпин»

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост сообщил, что пилот «Альпин» Фернандо Алонсо не был причиной, по которой французский экс-пилот покинул пост консультанта команды.



«Вовсе нет, он лучший и очень корректный», — ответил Ален Прост на вопрос болельщика в «Инстаграме» о том, виноват ли Фернандо Алонсо в его уходе из команды.



Напомним, 17 января стало известно, что Прост покинул должность консультанта «Альпин».



Также на прошлой неделе «Альпин» объявила, что исполнительный директор Марцин Будковски, который исполнял обязанности директора команды в 2021 году, несмотря на то что официально такой должности не существует, покинул команду. В настоящее время генеральный директор Лоран Росси на временной основе сам руководит командой.