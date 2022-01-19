Албон рассказал, как авария Сироткина чуть не стоила ему карьеры

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал, как авария Сергея Сироткина за рулём его болида Формулы-2 в 2017 году едва не оставила его за бортом автоспорта. Сироткин заменял Албона на этапе в Баку в том сезоне после того, как таец получил перелом на отдыхе, катаясь на велосипеде с Джорджем Расселлом.



«На тот период времени меня заменял Сергей Сироткин, и на одном из заездов он попал в серьёзную аварию. Я вернулся в машину на этапе в Австрии, тот уик-энд прошёл хорошо, но я всё же ожидал лучшего. И с того момента мой сезон пошёл на спад. Считаю, что после аварии Сироткина машина стала другой. С автомобилем определённо было что-то не то. Меня это очень разочаровало.



До этой истории я был третьим в чемпионате, а год завершил не там, где должен был, пусть и выступал в топовой команде. После того сезона у меня не было денег, чтобы попробовать свои силы ещё раз. В итоге ко мне вернулось чувство, что я не смогу больше гоняться», — цитирует Албона Motor Sport Magazine.