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«Мерседес» добился серьёзного прогресса с двигателем на сезон-2022

«Мерседес» добился серьёзного прогресса с двигателем на сезон-2022
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Стали известны подробности о новом моторе «Мерседеса», который команда будет использовать в сезоне-2022 Формулы-1, сообщает Motorsport Italia. По информации источника, новый силовой агрегат немецкого автопроизводителя станет большим шагом вперёд в сравнении с 2021 годом. Новый турбокомпрессор позволит команде использовать экстремальные стратегии без ущерба для надёжности мотора.

Кроме того, как сообщает источник, специалистам из Petronas удалось полностью компенсировать потерю 20 лошадиных сил из-за использования топлива Е10.

Напомним, презентация нового болида «Мерседес» состоится 18 февраля.

Расписание презентаций перед сезоном-2022

10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
17 февраля — «Феррари»;
18 февраля — «Мерседес».

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