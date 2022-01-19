«Мерседес» добился серьёзного прогресса с двигателем на сезон-2022

Стали известны подробности о новом моторе «Мерседеса», который команда будет использовать в сезоне-2022 Формулы-1, сообщает Motorsport Italia. По информации источника, новый силовой агрегат немецкого автопроизводителя станет большим шагом вперёд в сравнении с 2021 годом. Новый турбокомпрессор позволит команде использовать экстремальные стратегии без ущерба для надёжности мотора.



Кроме того, как сообщает источник, специалистам из Petronas удалось полностью компенсировать потерю 20 лошадиных сил из-за использования топлива Е10.



Напомним, презентация нового болида «Мерседес» состоится 18 февраля.



Расписание презентаций перед сезоном-2022



10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

17 февраля — «Феррари»;

18 февраля — «Мерседес».