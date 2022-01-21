«Вот над чем следует поработать». Никита Мазепин — о том, что ему нужно улучшить

Российский гонщик американской команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин поделился мыслями над компонентами, которые ему следует улучшить.
«Есть несколько ключевых областей, над которыми нужно работать. Это мотивация, ведь все мы люди, и нам временами её может не хватать. Иногда мы просыпаемся в плохом настроении, и у нас нет энергии, как и у всех. Но хочешь не хочешь, а выступать надо. Я бы сказал, что с этим у меня всё в порядке.
Второй компонент — командная работа. Необходимо учиться правильно действовать в команде. Полагаю, это то, что мне нужно улучшить, потому что я чувствую себя очень комфортно, работая с тремя, четырьмя или пятью людьми. Но когда их сотни, иногда мне просто не хватает того количества времени, которое нужно уделить другим. Вот над чем следует поработать», — приводит слова Мазепина Motorpsort.
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