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Джордж Расселл: победит в следующем сезоне тот, кто быстрее всех будет прогрессировать

Джордж Расселл: победит в следующем сезоне тот, кто быстрее всех будет прогрессировать
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу следующего сезона Формулы-1.

«В глобальном плане очень интересно посмотреть, что новые болиды предложат всем. Думаю, это действительно интересно. Но также я с нетерпением жду возможности приобщиться к разработке автомобиля, который будет стремительно прогрессировать на протяжении всего сезона, работать с конструкторами, работать на симуляторе, вкладывать много труда в прогресс.

Потому что я уверен — необязательно победит тот, кто будет быстрее всех в первой гонке. Победит тот, кто быстрее всех будет прогрессировать. Возможно, на первых тестах и гонках будут преобладать аутсайдеры, но победит в сезоне тот, кто будет развиваться быстрее всех. С инженерной точки зрения вот этот фактор мне интереснее всего», — приводит слова Расселла GPFans.

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