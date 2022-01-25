Андретти — о Расселле: переход в «Мерседес» — самая большая возможность в его жизни

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался по поводу Джорджа Расселла, который со следующего сезона будет выступать за «Мерседес» в Формуле-1.

«Расселл потенциально очень силён, но пока мы не увидим его в деле, говорить о том, что он добьётся успеха в «Мерседесе», не стоит. Его выступление за новую команду — это просто один из тех моментов, которые ты с нетерпением ждёшь.

Думаю, что это самая большая возможность в его жизни, чтобы действительно блистать в спорте, в лучшей команде на данный момент, так что мы все желаем ему всего хорошего», — приводит слова Андретти Racingnews365.

Ранее Джордж Расселл признался, что не чувствует давления в связи с переходом в «Мерседес».