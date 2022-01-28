Хельмут Марко объяснил, почему новый регламент Ф-1 несильно поможет какой-либо команде

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил сомнение, что новый технический регламент, который будет действовать в Формуле-1 в сезоне-2022, как-то сильно поможет какой-либо из команд добиться ощутимого прогресса.



«С тем набором инструментов, который сегодня есть у таких команд, как «Мерседес» и «Ред Булл», — с симуляторами, компьютерами и всеми ресурсами — я не верю в это», — приводит слова Марко Motorsport Deutschland.



Хельмут также предположил, что «Феррари» в новом сезоне сможет рассчитывать на несколько побед.



«Прогресс, которого они добились с двигателем, был очевиден», — сказал спортивный консультант.



Ранее мнением о новом регламенте поделился технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон.