Хельмут Марко объяснил, почему новый регламент Ф-1 несильно поможет какой-либо команде
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил сомнение, что новый технический регламент, который будет действовать в Формуле-1 в сезоне-2022, как-то сильно поможет какой-либо из команд добиться ощутимого прогресса.
«С тем набором инструментов, который сегодня есть у таких команд, как «Мерседес» и «Ред Булл», — с симуляторами, компьютерами и всеми ресурсами — я не верю в это», — приводит слова Марко Motorsport Deutschland.
Хельмут также предположил, что «Феррари» в новом сезоне сможет рассчитывать на несколько побед.
«Прогресс, которого они добились с двигателем, был очевиден», — сказал спортивный консультант.
Ранее мнением о новом регламенте поделился технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон.
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