«Горжусь своей ролью». Шварцман проехал за «Феррари» 165 кругов на тестах

Российский гонщик, тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман подвёл итоги тестов итальянской команды во Фьорано. В заключительный день тестов Роберт проехал за рулём автомобиля SF71H 121 круг, что равносильно 361 километру — более дистанции одного Гран-при Формулы-1.



«В последние несколько дней я смог проехать свои первые круги в качестве тест-пилота «Феррари» и не могу отрицать, что очень горжусь своей ролью. Всегда приятно пилотировать машину Формулы-1, и надеюсь, что в течение года у меня будет больше возможностей», — приводит слова Роберта Шварцмана пресс-служба команды.

В общей сложности Шварцман за время тестов во Фьорано проехал 165 кругов или 492 километра.

Напомним, «Феррари» пришлось переключиться на автомобиль спецификации 2018 года для частных тестов. Изначально итальянская команда планировала использовать на тестах болид 2021 года. По сведениям источника, «Феррари» получила на это разрешение, которое, однако, пока не было одобрено официально. Чтобы избежать проблем, команда решила переключиться на болид 2018 года.