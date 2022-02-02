Обвиняемый заявил, что нарушить ПДД его подтолкнул призрак легендарного гонщика

Американец Дэниел Ассефф, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, привёл необычное оправдание в свой адрес. Во время судебного заседания он заявил, что совершить правонарушение ему велел призрак легендарного гонщика NASCAR Дейла Эрнхардта. Об этом случае информирует FOX5Vegas.



Сообщается, что Ассефф сказал судье, что призрак Эрнхардта призвал его ехать не в ту сторону, чтобы привлечь внимание мэра и вернуть NASCAR в Лас-Вегас. Отметим, что, по сведениям источника, в организме Ассеффа в момент правонарушения были обнаружены героин и метамфетамин.



Эрнхардт семь раз выигрывал чемпионат NASCAR. Легендарный гонщик погиб в возрасте 49 лет в результате аварии, которая произошла на последнем круге гонки «Дайтона 500» 18 февраля 2001 года.

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