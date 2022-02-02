Мазепин: жаль, что с благотворительностью я стал связан только после инцидента с девушкой

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин высказался по поводу благотворительного фонда «Подарок Ангелу».

«Я недавно вошёл в совет директоров благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Возможно, я бы не стал рассматривать этот вопрос, если бы не та история перед сезоном-2020, потому что моим главным приоритетом было попасть в Формулу-1 и закрепиться в ней.



Я всегда очень боялся потерять энергию на вещах, которые можно сделать после карьеры. На самом деле лучшее время для действий — сейчас, как мы увидели в этом году, когда произошло много событий, которые не связаны с гонками, а на самом деле направлены на то, чтобы сделать мир лучше.

Мне всё ещё обидно, что мне пришлось узнать это таким образом. Но видя маленькую улыбку на лице мальчика Макара, я говорю, что если это должно было произойти так в моей жизни, то надо извлечь из этого максимальную пользу и сделать мир лучше», — приводит слова Мазепина GPFans.

Напомним, перед сезоном-2020 пилот попал в скандал. Мазепин выложил видео, где он едет в машине с девушкой и в шутку начинает к ней приставать. Она делает вид, что против, а затем показывает в камеру средний палец.