Стала известна дата презентации нового болида «Хааса»

Команда «Хаас» в своём «твиттере» объявила, что новый болид команды к сезону-2022 будет представлен 4 февраля.
В составе американской команды в сезоне-2022 будут выступать россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.
Напомним, новое шасси «Хааса» первым прошло обязательные краш-тесты ФИА. Это произошло ещё в декабре 2021 года.
По итогам сезона-2021 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей очков по итогам чемпионата.
Расписание презентаций перед сезоном-2022:
4 февраля — «Хаас», 14:00 мск
9 февраля — «Ред Булл»;
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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