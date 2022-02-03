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Стала известна дата презентации нового болида «Хааса»

Стала известна дата презентации нового болида «Хааса»
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Команда «Хаас» в своём «твиттере» объявила, что новый болид команды к сезону-2022 будет представлен 4 февраля.

В составе американской команды в сезоне-2022 будут выступать россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

Напомним, новое шасси «Хааса» первым прошло обязательные краш-тесты ФИА. Это произошло ещё в декабре 2021 года.

По итогам сезона-2021 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей очков по итогам чемпионата.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

4 февраля — «Хаас», 14:00 мск
9 февраля — «Ред Булл»;
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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