Спонсором «Астон Мартин» стала крупнейшая нефтяная компания мира

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» на официальном сайте объявила о долгосрочном партнёрстве с крупнейшей нефтяной компанией мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов — саудовской корпорацией Aramco.
В рамках партнёрства Aramco будет помогать команде при разработке высокоэффективных двигателей внутреннего сгорания. Помимо совместных исследований и разработок в области экологически чистых видов топлива, партнёрство включает в себя и спонсорскую поддержку команды.
Официальным названием коллектива в сезоне 2022 года станет Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team.
«Мы в спорте для того, чтобы побеждать, поэтому я рад приветствовать невероятного партнёра уровня Aramco, который обладает огромным багажом интеллектуальной собственности и технических возможностей, которые помогут нашей команде в достижении целей — победы в чемпионате. Наше партнёрство демонстрирует масштабы стремления сделать нашу команду новаторской и победоносной силой в Формуле-1, а также продемонстрировать уровень и производительность продуктов Aramco», — прокомментировал подписание контракта владелец команды Лоуренс Стролл.
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