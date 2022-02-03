Гонщик «Уильямса» Александер Албон сможет выступать в Формуле-1 под флагом Таиланда, сообщает Autosport.
Вопросы о том, под какой лицензией будет выступать Албон после возвращения в Формулу-1, возникли из-за того, что в 2021 году Всемирное антидопинговое агентство признало национальную антидопинговую организацию Таиланда не соответствующей своему кодексу. Спортсменам запретили использовать флаг страны на крупных соревнованиях, в том числе и на чемпионатах мира, среди которых оказалась и Формула-1.
Напомним, российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не может использовать флаг страны. Санкции ВАДА в отношении России рассчитаны до конца 2022 года.
Албон выступал под флагом Таиланда, когда представлял «Торо Россо» и «Ред Булл» в 2019 и 2020 годах.
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