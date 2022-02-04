В «Хаасе» прокомментировали «российскую» ливрею на фоне политической напряжённости

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер на онлайн-конференции после презентации нового болида команды VF-22 ответил на вопрос одного из журналистов, не волнует ли его тот факт, что машина вновь раскрашена в цвета российского флага — при том, что России угрожает новая серия санкций со стороны США и Европейского Союза из-за возрастания напряжённости на границе с Украиной.
«Мы не вовлечены в политику. Разумеется, как и все, мы наблюдаем за всем, что сейчас происходит в мире. Если возникнут какие-то сложности, мы будем с ними справляться. Но я рад, что сейчас мы никак в это не вовлечены. И сейчас мы ничего не можем с этим сделать», — передаёт слова Штайнера корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
При этом официально белая ливрея «Хааса» с добавлением синего и красного — это цвета титульного спонсора команды, компании «Уралкалий».
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