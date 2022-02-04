В «Хаасе» ответили, будут ли делить Мазепина и Шумахера на первого и второго номеров
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Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер во время онлайн-конференции после презентации нового болида команды ответил на вопрос, планирует ли американская конюшня распределить между Миком Шумахером и Никитой Мазепиным роли первого и второго гонщиков.
«Оба пилота в нашей команде равны. У нас нет пилотов номер один и номер два, это записано в их контрактах. Только сами гонки покажут, кто окажется впереди — на тренировках, в квалификациях...
Задача Мика и Никиты на сезон — бороться с другими пилотами, бороться за очки. В прошлом сезоне у них была возможность учиться, обживаться в Формуле-1. А теперь они уже могут доказать, что являются правильными пилотами для нас», — приводит слова Штайнера корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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