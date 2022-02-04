Даниил Квят покатался на картах с Даниилом Медведевым. Фото

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят опубликовал новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На фото Квят предстал с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
«Знакомлю Даниила Медведева с гонками», — подписал фотографию Квят.
Судя по фото, Даниилы вместе покатались на картах.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
На минувшем Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев дошёл до финала, где уступил Рафаэлю Надалю со счётом 2:3 по сетам.
- 4 февраля 2022
-
19:46
-
18:53
-
17:48
-
17:09
-
17:02
-
16:05
-
14:51
-
14:51
-
14:02
-
13:50
-
12:49
-
11:40
-
10:41
-
09:40
-
00:56
-
00:00
- 3 февраля 2022
-
22:57
-
21:40
-
20:33
-
19:23
-
18:54
-
17:10
-
16:17
-
14:13
-
13:04
-
12:54
-
11:59
-
10:56
-
09:58
-
00:13
- 2 февраля 2022
-
23:20
-
22:18
-
21:11
-
20:05
-
18:57