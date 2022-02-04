Кевин Магнуссен пошутил о новой ливрее «Хааса»

Бывший гонщик Формулы-1, датчанин Кевин Магнуссен опубликовал новый пост в своём «инстаграме», пошутив на тему ливреи новой машины команды «Хаас».

«Так выглядит машина «Хааса» на сезон-2022», — подписал фото Магнуссен.



На фотографии, опубликованной Магнуссеном, представлена машина «Херби» — автомобиль из серии фильмов «Дисней». «Херби» по сюжету фильма — разумный «Фольксваген Жук».



По итогам сезона-2021 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей ни одного очка по итогам чемпионата. За американскую команду выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона они заняли 21-е и 19-е места соответственно.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.