В Спа показали свежее видео реконструкции знаменитой трассы
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Появилось новое видео, демонстрирующее кадры реконструкции трассы в Спа (Бельгия). Запись доступна на канале Circuit de Spa-Francorchamps — Official в YouTube.
Благодаря изменениям на трассе вновь будут проходить мотогонки.
Сообщается, что легендарный поворот «Красная вода» станет более безопасным как для гонщиков, так и для зрителей. Для этого сдвинут металлические ограждения. В нескольких местах будут расширены зоны вылета. Кроме того, будет построен новый медицинский центр.
Две новые трибуны — напротив старой стартовой прямой и на вершине поворота «Радийон» — вместят более 13 тысяч зрителей, из них более чем 8 тысяч мест будут под крышей.
Видеозапись можно посмотреть на канале Circuit de Spa-Francorchamps — Official в YouTube.
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