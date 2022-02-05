В Спа показали свежее видео реконструкции знаменитой трассы

Появилось новое видео, демонстрирующее кадры реконструкции трассы в Спа (Бельгия). Запись доступна на канале Circuit de Spa-Francorchamps — Official в YouTube.



Благодаря изменениям на трассе вновь будут проходить мотогонки.



Сообщается, что легендарный поворот «Красная вода» станет более безопасным как для гонщиков, так и для зрителей. Для этого сдвинут металлические ограждения. В нескольких местах будут расширены зоны вылета. Кроме того, будет построен новый медицинский центр.



Две новые трибуны — напротив старой стартовой прямой и на вершине поворота «Радийон» — вместят более 13 тысяч зрителей, из них более чем 8 тысяч мест будут под крышей.

Видеозапись можно посмотреть на канале Circuit de Spa-Francorchamps — Official в YouTube.