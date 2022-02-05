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Боттас признался, что пил алкоголь, чтобы справиться с давлением в «Мерседесе»

Боттас признался, что пил алкоголь, чтобы справиться с давлением в «Мерседесе»
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Новобранец «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, как он справлялся с трудностями, с которыми сталкивался в «Мерседесе». Боттас признался, что иногда прибегал к помощи спиртных напитков.

«Сауна для меня — священное место. И да, порой я использовал алкоголь. Не только для того, чтобы избавиться от прессинга, сколько для того, чтобы очистить голову и расслабиться перед следующим уик-эндом. Иногда это работало, а иногда нет.

Могу точно сказать — я начал смеяться гораздо чаще, когда подписал контракт с „Альфа Ромео“, — приводит слова Боттаса GPBlog со ссылкой на подкаст Supla.

Напомним, по окончании сезона-2021 Боттас покинул состав команды «Мерседес» и перешёл в «Альфа Ромео», где заменит соотечественника Кими Райкконена, завершившего карьеру.

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