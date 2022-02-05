Боттас признался, что пил алкоголь, чтобы справиться с давлением в «Мерседесе»

Новобранец «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, как он справлялся с трудностями, с которыми сталкивался в «Мерседесе». Боттас признался, что иногда прибегал к помощи спиртных напитков.
«Сауна для меня — священное место. И да, порой я использовал алкоголь. Не только для того, чтобы избавиться от прессинга, сколько для того, чтобы очистить голову и расслабиться перед следующим уик-эндом. Иногда это работало, а иногда нет.
Могу точно сказать — я начал смеяться гораздо чаще, когда подписал контракт с „Альфа Ромео“, — приводит слова Боттаса GPBlog со ссылкой на подкаст Supla.
Напомним, по окончании сезона-2021 Боттас покинул состав команды «Мерседес» и перешёл в «Альфа Ромео», где заменит соотечественника Кими Райкконена, завершившего карьеру.
- 5 февраля 2022
-
22:54
-
21:52
-
20:58
-
20:00
-
17:28
-
16:33
-
15:45
-
14:37
-
13:47
-
12:53
-
12:04
-
10:53
-
10:03
-
00:51
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:42
-
23:27
-
22:40
-
21:54
-
20:56
-
19:46
-
18:53
-
17:48
-
17:09
-
17:02
-
16:05
-
14:51
-
14:51
-
14:02
-
13:50
-
12:49
-
11:40
-
10:41
-
09:40
-
00:56