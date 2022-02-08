Чемпион ОИ Дженнер, 6 лет назад сменивший пол, стал руководителем команды W Series

Пресс-служба женского чемпионата W Series сообщила, что в сезоне-2022 в турнире будет участвовать команда, принадлежащая трансгендеру Кейтлин Дженнер — Jenner Racing.
О составе команды пока информации нет. При этом известно, что Кейтлин будет выполнять роль руководителя Jenner Racing.
Кейтлин Дженнер до смены пола в 2015 году была известна как Брюс Дженнер. На Олимпийских играх 1976 года Брюс Дженнер стал чемпионом в десятиборье. Во время Олимпиады в Монреале он взял из рук зрителя американский флаг и пронёс его во время круга почёта, положив начало традиции, которая по сей день распространена среди спортсменов.
Напомним, в W Series выступает 18-летняя российская гонщица Ирина Сидоркова. В конце декабря прошлого года она рассказала, что получила визу в США.
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