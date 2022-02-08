Источник: Льюис Хэмилтон посетил базу «Мерседеса», где выполнял предсезонные задачи

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на этой неделе посетил базу своей команды. Об этом сообщает BBC.
По сведениям источника, Хэмилтон был на базе «Мерседеса» вчера, 7 февраля, а также сегодня. В ходе визита Льюис выполнял предсезонные задачи.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон всерьёз задумывается об уходе из «Королевских гонок», а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.
Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона. Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля.
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