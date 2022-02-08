Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: Льюис Хэмилтон посетил базу «Мерседеса», где выполнял предсезонные задачи

Источник: Льюис Хэмилтон посетил базу «Мерседеса», где выполнял предсезонные задачи
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на этой неделе посетил базу своей команды. Об этом сообщает BBC.

По сведениям источника, Хэмилтон был на базе «Мерседеса» вчера, 7 февраля, а также сегодня. В ходе визита Льюис выполнял предсезонные задачи.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон всерьёз задумывается об уходе из «Королевских гонок», а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона. Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля.

Новость по теме
Макс Ферстаппен: проиграть первый титул мне было бы труднее, чем Хэмилтону восьмой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022