Албон и Латифи реагируют на новую ливрею «Уильямса». Видео

«Уильямс» опубликовал на своём YouTube-канале видео, на котором пилоты Александер Албон и Николас Латифи реагируют на новую ливрею команды.

Оба заявили, что ливрея отличается от прошлогодней, и признались, что она им нравится и кажется свежей.



«Она более уильямсовская», — выразился Албон, намекнув, что ливрея отражает один из исторических цветов команды.

Публикация доступна на YouTube-канале Williams Racing.

«Уильямс» представит свой новый болид FW44 15 февраля в 16:00 по московскому времени.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:



11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;

15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.