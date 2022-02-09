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Албон и Латифи реагируют на новую ливрею «Уильямса». Видео

Албон и Латифи реагируют на новую ливрею «Уильямса». Видео
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«Уильямс» опубликовал на своём YouTube-канале видео, на котором пилоты Александер Албон и Николас Латифи реагируют на новую ливрею команды.

Оба заявили, что ливрея отличается от прошлогодней, и признались, что она им нравится и кажется свежей.

«Она более уильямсовская», — выразился Албон, намекнув, что ливрея отражает один из исторических цветов команды.

Публикация доступна на YouTube-канале Williams Racing.

«Уильямс» представит свой новый болид FW44 15 февраля в 16:00 по московскому времени.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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