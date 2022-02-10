В «Астон Мартин» пообещали показать на презентации настоящий болид 2022 года

«Астон Мартин» станет первой командой, которая покажет настоящий болид Формулы-1 2022 года во время презентации AMR22. Об этом сообщает Racingnews365.

Хотя «Хаас» и «Ред Булл» уже провели мероприятия по презентации болидов 2022 года, «Хаас» показала студийные фотографии с новым дизайном, а австрийская команда — демонстрационный болид, перекрашенный в цвета команды.

Мэтт Бишоп, глава отдела коммуникаций «Астон Мартин», заявил, что «настоящий автомобиль» будет представлен, когда гонщики Себастьян Феттель и Лэнс Стролл снимут с него покрывала.

«Мы запустим и представим наш настоящий гоночный автомобиль», — заявил он.

Напомним, презентация состоится сегодня, 10 февраля, в 17:00 мск.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:



10 февраля — «Астон Мартин», 17:00 мск;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.