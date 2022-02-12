Сироткин: если посадить Льюиса в машину Макса, то он не будет быстрее, как и наоборот

Бывший гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин высказался о разнице в стилях пилотирования Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
«Если говорить о контроле тормозов, руля и перераспределения веса на входе в повороты, Льюис однозначно номер один на стартовой решётке. Такой талант позволяет ему сохранять скорость в начале и отыгрывать время в средней части поворота. Благодаря тому, как он контролирует положение руля, он способен лучше располагать машину на выходе из виража. Но я не считаю, что Хэмилтон — лучший пилот в плане заключительной фазы поворотов.
Стиль Льюиса очень хорош в медленных и среднескоростных поворотах, а также в затяжных виражах. Он хорошо контролирует тормоза, а в трудных условиях выигрывает больше времени.
Его слабость же в том, что он не всегда хорош в быстрых связках, потому что он не использует трассу полностью в сравнении с Ферстаппеном.
Макс действует наоборот, используя каждый миллиметр трассы. Ему подходят среднескоростные и быстрые повороты, но при этом Макс очень хорош на торможениях в конце прямых, как и Льюис. Из-за разницы в стилях Ферстаппен и Хэмилтон используют разные настройки, у них разные предпочтения в машине. Если посадить Льюиса в машину Макса, то он не будет быстрее, как и наоборот», — написал Сироткин в своей колонке на Formule1.nl.
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