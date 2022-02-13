Джордж Расселл: новая машина требует очень серьёзных улучшений

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дал комментарий по поводу нового болида своей команды.

«Это совсем другая машина по сравнению с предыдущей эпохой — и характеристики прижимной силы совершенно другие, так что мы всё ещё будем учиться по ходу гонок. Нам ещё предстоит добиться очень серьёзных улучшений, чтобы собрать всё воедино и сделать управление машиной настолько комфортным, насколько это возможно.

Я думаю, каждый хочет выйти на первую гонку и иметь самую быструю машину, но гораздо важнее понять, в чём заключаются твои недостатки и как ты собираешься их исправить», — приводит слова Расселла Daily Mail.

Напомним, презентация новой машины W13 состоится 18 февраля в 12:00 по московскому времени.