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Лоуренс Стролл отреагировал на требование Хэмилтона сделать Формулу-1 более доступной

Лоуренс Стролл отреагировал на требование Хэмилтона сделать Формулу-1 более доступной
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Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл ответил на слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона о том, что Формула-1 должна стать более доступной для «нормальных людей из рабочего класса».

«Играть в гольф или теннис гораздо дешевле. Формула-1 — это дорогой спорт, там есть машины. Нужно быть очень богатым человеком или очень крупной корпорацией, чтобы позволить себе участвовать в Формуле-1. Я не знаю, к чему относился комментарий Льюиса, но это очень капиталоёмкий спорт. Если вы посмотрите, например, на строительство нового здания или новой аэродинамической трубы, то увидите, что на это может уйти порядка $ 200 млн. Но Формула-1 — определённо дорогой вид спорта, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Стролла Daily Express.

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