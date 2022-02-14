Лоуренс Стролл отреагировал на требование Хэмилтона сделать Формулу-1 более доступной

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл ответил на слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона о том, что Формула-1 должна стать более доступной для «нормальных людей из рабочего класса».

«Играть в гольф или теннис гораздо дешевле. Формула-1 — это дорогой спорт, там есть машины. Нужно быть очень богатым человеком или очень крупной корпорацией, чтобы позволить себе участвовать в Формуле-1. Я не знаю, к чему относился комментарий Льюиса, но это очень капиталоёмкий спорт. Если вы посмотрите, например, на строительство нового здания или новой аэродинамической трубы, то увидите, что на это может уйти порядка $ 200 млн. Но Формула-1 — определённо дорогой вид спорта, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Стролла Daily Express.