Николас Латифи высказался о новой ливрее «Уильямса»

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи поделился своим мнением о новой ливрее команды, которая будет использоваться на болиде FW44.



«Мне очень нравится новая ливрея. Сохранение синего цвета было важным, ведь он синонимичен «Уильямсу», но таким мы его ещё не видели, плюс теперь есть флюоресцентный красный, что мне очень нравится.



Межсезонье кажется очень долгим, но оно получилось очень загруженным, каждый на фабрике работал не покладая рук. В теории новый технический регламент должен обеспечить более захватывающие гонки, так что я с нетерпением жду возможности выйти на старт. Мы хотим собрать полезные данные на тестах, чтобы использовать их в первых гонках сезона», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».