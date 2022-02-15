Что придумал легендарный «Уильямс» к новым правилам Ф-1? Ждём новую ливрею. LIVE

Сезон презентаций Формулы-1 продолжается. Позади уже пять презентаций, так что сегодня мы пересекаем экватор. Надеемся, «Уильямс» не будет творить ерунду и покажет нам более-менее полноценный автомобиль, хотя бы на рендерах. При этом команда намекала на обновлённую ливрею болида FW44, но с отсылкой к фирменным цветам «Уильямса». Посмотрим, что нам приготовила легендарная команда.