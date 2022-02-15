Что придумал легендарный «Уильямс» к новым правилам Ф-1? Ждём новую ливрею. LIVE
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Новый гонщик, новая раскраска, новые надежды — презентация в 16:00 мск.
Сезон презентаций Формулы-1 продолжается. Позади уже пять презентаций, так что сегодня мы пересекаем экватор. Надеемся, «Уильямс» не будет творить ерунду и покажет нам более-менее полноценный автомобиль, хотя бы на рендерах. При этом команда намекала на обновлённую ливрею болида FW44, но с отсылкой к фирменным цветам «Уильямса». Посмотрим, что нам приготовила легендарная команда.
Live Евгений Кустов
В ожидании презентации «Уильямса» можно вспомнить, как выглядели несколько предыдущих церемоний команд Ф-1. Ссылка на «Альфа Таури» была выше, а тут — «Макларен» и «Астон Мартин».
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