Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто рассказал, как шла работа над новым болидом «Феррари»

Бинотто рассказал, как шла работа над новым болидом «Феррари»
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, как шла работа над новым болидом команды F1-75, который был представлен сегодня. Новая машина получила необычные боковые понтоны с углублениями с внутренней стороны и треугольный нос. При этом в «Скудерии» решили видоизменить раскраску машины: F1-75 получила красно-чёрную ливрею.

«Эта машина — продукт усилий и страсти множества людей, которые вложили в машину все свои силы и знания, и я горд ими. Мы исповедовали инновационный подход, поскольку правила полностью изменились — мы верим, что только с открытым умом можно получить максимум.

Эта машина названа в честь первой «Феррари» в истории и носит индекс F1-75. Надеюсь, она продолжит историю наших побед», — заявил Бинотто.

Новая «Феррари» — самая необычная машина-2022 в Ф-1. Треугольный нос и уникальные понтоны Новая «Феррари» — самая необычная машина-2022 в Ф-1. Треугольный нос и уникальные понтоны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022