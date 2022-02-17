Бинотто рассказал, как шла работа над новым болидом «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, как шла работа над новым болидом команды F1-75, который был представлен сегодня. Новая машина получила необычные боковые понтоны с углублениями с внутренней стороны и треугольный нос. При этом в «Скудерии» решили видоизменить раскраску машины: F1-75 получила красно-чёрную ливрею.



«Эта машина — продукт усилий и страсти множества людей, которые вложили в машину все свои силы и знания, и я горд ими. Мы исповедовали инновационный подход, поскольку правила полностью изменились — мы верим, что только с открытым умом можно получить максимум.



Эта машина названа в честь первой «Феррари» в истории и носит индекс F1-75. Надеюсь, она продолжит историю наших побед», — заявил Бинотто.