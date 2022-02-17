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Презентация болида «Феррари» F1-75 на сезон-2022 Формулы-1 — фото машины, главные заявления

Неужели болид «Феррари» раскрыли за день до показа? Презентация F1-75 — LIVE!
Дмитрий Захарченко
Презентация болида «Феррари» F1-75
Комментарии
Ждём красно-чёрную ливрею, смелые инженерные находки и не менее смелые заявления руководства.

Сезон презентаций Формулы-1 продолжается. Мы уже видели целый ряд настоящих болидов: «Астон Мартин», «Макларен», «Уильямс», «Альфа Ромео». Вполне достоверно смотрятся рендеры «Хааса» и «Альфа Таури», чего не скажешь о «Ред Булл». Ну а сегодня на очереди презентация легендарной «Феррари», чей автомобиль получил индекс F1-75 в честь 75-летия марки. При этом ещё накануне по Сети начала ходить фотография, на которой, вполне вероятно, изображена реальная машина на сезон-2022. В 16:00 мск узнаем наверняка!

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В Интернете появилась фотография предположительно нового болида «Феррари»
Live Дмитрий Захарченко

А ещё напомним, что неделю назад «Феррари» показала новую форму — с крупными чёрными элементами (как на утечке, думаем про себя, раз уж формально ничего пока не случилось).

15:04 Дмитрий Захарченко

Меньше часа остаётся до начала презентации, а пока «Феррари» напоминают нам, что являются единственной командой, прошедшей через все технические эпохи Формулы-1.

14:41 Евгений Кустов

А вот что говорил про F1-75 Жан Алези, который увидел машину накануне.

«Формула-1 меняет почти 100% своего технического регламента, поэтому автомобили будут весьма впечатляющими. Я уже видел новый болид «Феррари». Это настоящее чудо, очень, очень тонкая, с немного утончённым носом. Машина уже впечатляет, и я надеюсь, что она будет очень быстрой, чтобы присоединиться к двум командам, которые были впереди в прошлом году», — приводит слова Алези GPFans.
14:41 Евгений Кустов

Чтобы не было нужды переходить по ссылке, вот та самая фотография, которую, похоже, сделали вчера во время презентации «для своих».

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