Неужели болид «Феррари» раскрыли за день до показа? Презентация F1-75 — LIVE!

Сезон презентаций Формулы-1 продолжается. Мы уже видели целый ряд настоящих болидов: «Астон Мартин», «Макларен», «Уильямс», «Альфа Ромео». Вполне достоверно смотрятся рендеры «Хааса» и «Альфа Таури», чего не скажешь о «Ред Булл». Ну а сегодня на очереди презентация легендарной «Феррари», чей автомобиль получил индекс F1-75 в честь 75-летия марки. При этом ещё накануне по Сети начала ходить фотография, на которой, вполне вероятно, изображена реальная машина на сезон-2022. В 16:00 мск узнаем наверняка!

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