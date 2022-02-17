Неужели болид «Феррари» раскрыли за день до показа? Презентация F1-75 — LIVE!

Сезон презентаций Формулы-1 продолжается. Мы уже видели целый ряд настоящих болидов: «Астон Мартин», «Макларен», «Уильямс», «Альфа Ромео». Вполне достоверно смотрятся рендеры «Хааса» и «Альфа Таури», чего не скажешь о «Ред Булл». Ну а сегодня на очереди презентация легендарной «Феррари», чей автомобиль получил индекс F1-75 в честь 75-летия марки. При этом ещё накануне по Сети начала ходить фотография, на которой, вполне вероятно, изображена реальная машина на сезон-2022. В 16:00 мск узнаем наверняка!
А ещё напомним, что неделю назад «Феррари» показала новую форму — с крупными чёрными элементами (как на утечке, думаем про себя, раз уж формально ничего пока не случилось).
Меньше часа остаётся до начала презентации, а пока «Феррари» напоминают нам, что являются единственной командой, прошедшей через все технические эпохи Формулы-1.
А вот что говорил про F1-75 Жан Алези, который увидел машину накануне.
«Формула-1 меняет почти 100% своего технического регламента, поэтому автомобили будут весьма впечатляющими. Я уже видел новый болид «Феррари». Это настоящее чудо, очень, очень тонкая, с немного утончённым носом. Машина уже впечатляет, и я надеюсь, что она будет очень быстрой, чтобы присоединиться к двум командам, которые были впереди в прошлом году», — приводит слова Алези GPFans.
Чтобы не было нужды переходить по ссылке, вот та самая фотография, которую, похоже, сделали вчера во время презентации «для своих».
- 17 февраля 2022
-
15:03
-
14:08
-
12:58
-
11:51
-
10:46
-
00:54
- 16 февраля 2022
-
23:49
-
21:44
-
20:22
-
20:05
-
18:42
-
17:42
-
16:46
-
16:43
-
15:44
-
14:03
-
13:05
-
11:55
-
11:00
-
09:39
-
00:30
- 15 февраля 2022
-
23:25
-
22:17
-
21:09
-
20:37
-
18:53
-
18:47
-
17:12
-
16:42
-
16:35
-
16:16
-
14:49
-
14:22
-
13:59
-
13:01