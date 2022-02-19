Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Журналист Sky Sports допустил, что Маси вернётся на пост гоночного директора

Журналист Sky Sports допустил, что Маси вернётся на пост гоночного директора
Комментарии

Бывший гоночный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Майкл Маси может вернуться на этот пост. С таким предположением выступил журналист Sky Sports Крейг Слэйтер.

«Ему 44 года, и потому вполне можно было бы допустить, что если он продолжит свою деятельность в ФИА, то почему бы в какой-то момент ему снова не взять на себя обязанности гоночного директора. Быть может, это просто до свидания, а не прощай», — приводит слова Слэйтера PlanetF1.

Напомним, обязанности гоночного директора Формулы-1 с 2022 года будут делить гоночный директор чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Эдуарду Фрейташ и бывший гоночный директор DTM Нильс Виттих.

Ранее об увольнении Маси высказался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

Новость по теме
«Понимаю, как тяжело было Хэмилтону». Вольф высказался об увольнении Маси
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022