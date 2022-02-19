Журналист Sky Sports допустил, что Маси вернётся на пост гоночного директора

Бывший гоночный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Майкл Маси может вернуться на этот пост. С таким предположением выступил журналист Sky Sports Крейг Слэйтер.

«Ему 44 года, и потому вполне можно было бы допустить, что если он продолжит свою деятельность в ФИА, то почему бы в какой-то момент ему снова не взять на себя обязанности гоночного директора. Быть может, это просто до свидания, а не прощай», — приводит слова Слэйтера PlanetF1.



Напомним, обязанности гоночного директора Формулы-1 с 2022 года будут делить гоночный директор чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Эдуарду Фрейташ и бывший гоночный директор DTM Нильс Виттих.



Ранее об увольнении Маси высказался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.