Леклер показал лучший результат во второй день тестов в Барселоне. Мазепин — восьмой

Завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. По его итогам лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, который использовал шины С3. У Льюиса Хэмилтона («Мерседес») последнее время.
Российский гонщик Никита Мазепин показал восьмой результат.
Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.
Второй день.
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.689 (С3, 79 кругов)
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:19.918 (С4, 147 кругов)
3. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:20.288 (С4, 126 кругов)
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:20.537 (С3, 66 кругов)
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:20.546 (С3, 71 круг)
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:20.784 (С3, 71 круг)
7. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:20.430 (С2, 74 круга)
8. Никита Мазепин («Хаас») — 1:21.512 (С3, 42 круга)
9. Александер Албон («Уильямс») — 1:21.531 (С3, 47 кругов)
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:21.885 (С3,71 круг)
11. Николас Латифи («Уильямс») — 1:21.894 (С3, 61 круг)
12.Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:21.920 (С2, 55 кругов)
13. Мик Шумахер («Хаас») — 1:21.949 (С3, 66 кругов)
14. Эстебан Окон («Альпин») — 1:22.164 (С3, 125 кругов)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:22.288 (С3, 21 круг)
16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:22.562 (С2, 40 кругов).
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