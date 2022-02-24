Расселл уверен, что «Мерседес» сейчас позади «Феррари» и «Макларена»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что сейчас его команда уступает по скорости «Феррари» и «Макларену».
«Определённо, мы не впереди, я вполне в этом уверен. Похоже, что они хорошо всё контролируют, справились со всеми вещами. Они выглядят очень сильно с небольшой и большой загрузками топливом, а также в вопросе работы с шинами. Да, мы все на разных программах, но на основе сводных данных с разных серий кругов мы сейчас позади них. Посмотрим. Чемпионат не выигрывается на зимних тестах в Барселоне, но, определённо, это были два интригующих дня.
Некоторые команды выглядят весьма быстро — красная и оранжевая. Они очень-очень конкурентоспособны. Посмотрим, что нам принесёт завтра и что мы сможем сделать между этими тестами и вторыми в Бахрейне», — приводит слова Расселла Racingnews365.
- 24 февраля 2022
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
21:52
-
20:13
-
19:00
-
17:50
-
16:57
-
16:44
-
16:11
-
15:44
-
15:05
-
13:55
-
12:32
-
11:55
-
10:21
-
09:59
-
09:00
-
00:44
-
00:01
- 23 февраля 2022
-
23:00
-
21:34
-
20:11
-
19:16
-
18:42
-
17:23
-
16:13
-
15:18
-
14:17
-
14:12
-
13:32
-
13:07
-
12:16
-
11:27
-
11:16