Расселл уверен, что «Мерседес» сейчас позади «Феррари» и «Макларена»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что сейчас его команда уступает по скорости «Феррари» и «Макларену».



«Определённо, мы не впереди, я вполне в этом уверен. Похоже, что они хорошо всё контролируют, справились со всеми вещами. Они выглядят очень сильно с небольшой и большой загрузками топливом, а также в вопросе работы с шинами. Да, мы все на разных программах, но на основе сводных данных с разных серий кругов мы сейчас позади них. Посмотрим. Чемпионат не выигрывается на зимних тестах в Барселоне, но, определённо, это были два интригующих дня.



Некоторые команды выглядят весьма быстро — красная и оранжевая. Они очень-очень конкурентоспособны. Посмотрим, что нам принесёт завтра и что мы сможем сделать между этими тестами и вторыми в Бахрейне», — приводит слова Расселла Racingnews365.

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