Премьер-министр Австралии призвал Формулу-1 отменить Гран-при России

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с призывом отменить российский этап Формулы-1 в 2022 году. В качестве аргументации своего призыва Моррисон назвал специальную военную операцию на Украине, которая проводится Российской Федерацией.

«Все международные спортивные мероприятия в России должны быть исключены из всех международных спортивных календарец, включая Гран-при Формулы-1 в Сочи», — написал Моррисон в своём «твиттере».

Гран-при России запланирован на 25 сентября. Начало гонки — в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин не примет участия в сегодняшней пресс-конференции, которая состоится во время обеденного перерыва в ходе предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.