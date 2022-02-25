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В «Хаасе» высказались о будущем в Ф-1 в случае прекращения сотрудничества с «Уралкалием»

В «Хаасе» высказались о будущем в Ф-1 в случае прекращения сотрудничества с «Уралкалием»
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Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что команда найдёт источники финансирования в случае прекращения сотрудничества с титульным спонсором, российской компании «Уралкалий».

«С финансовой точки зрения у нас всё в порядке. Такое развитие событий никак не влияет на команду и на то, как мы ею управляем или как планируем сезон. Есть и другие способы получения финансирования, так что с этим никаких проблем нет», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Вчера, 24 февраля, «Хаас» решил отказаться от логотипов «Уралкалия» и цветов российского флага в своей ливрее в третий день тестов в Барселоне. Это случилось после начала военной спецоперации на Украине. На данный момент снят только брендинг, а не само спонсорство.

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