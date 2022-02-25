Штайнер сообщил о психологическом состоянии Мазепина на фоне слухов о его возможном уходе

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился подробностями морального состояния российского пилота Никиты Мазепина. Ранее сообщалось, что Никита может покинуть американскую команду.



«Сейчас он ходит с хмурым лицом. Конечно, вся эта ситуация беспокоит его, ведь это его родная страна», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.



Вчера, 24 февраля, стало известно, что «Хаас» принял решение отказаться от логотипов российской компании «Уралкалий», являющейся её титульным спонсором, а также от цветов российского флага в своей ливрее в третий день тестов в Барселоне. Это случилось после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины.