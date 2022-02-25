«Хаас» вслед за «Альпин» завершил тесты досрочно

Американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что её пилоту Мику Шумахеру не удастся принять участие в вечерней части третьего дня зимних тестов в Барселоне на трассе «Каталунья». Утром Никите Мазепину удалось проехать только девять кругов из-за технических проблем, и механики американского коллектива пришли к выводу, что не успеют отремонтировать автомобиль до окончания заездов.



«Пусть мы надеялись, что автомобиль сумеет вернуться на трассу сегодня днём, но работы по ремонту займут ещё несколько часов, так что, к сожалению, мы не вернёмся сегодня на трек», — гласит заявление «Хааса», опубликованное командой в социальных сетях.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию третьего дня тестов в Барселоне.