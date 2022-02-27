Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас — о Хэмилтоне: в конце концов встречаешь кого-то, кто лучше тебя

Боттас — о Хэмилтоне: в конце концов встречаешь кого-то, кто лучше тебя
Комментарии

Новичок «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о своём бывшем товарище по «Мерседесу», британце Льюисе Хэмилтоне.

«Я отлично провёл пять лет с Льюисом в качестве его товарища по команде, и теперь я понимаю, что это было честью для меня. Он живая легенда! Он отличный парень и отличный гонщик – Льюис очень быстр.

Он определённо заставил меня усердно работать, чтобы иметь хоть какой-то шанс победить его. Иногда в течение сезона это получалось, но в целом – нет. В конце концов всегда встречаешь кого-то, кто лучше тебя, и это просто нужно принять. И меня это вполне устраивает. Я просто счастлив, что иногда, когда был в хорошей форме, мог победить его. Вместе мы много добились. Пять Кубков конструкторов, здорово!

Я многое узнал от Льюиса о жизни и о гонках, а может быть, и он тоже что-то почерпнул от меня. Так что мы с ним действительно хорошо провели время», — приводит слова Боттаса The Race.

6 рекордов Формулы-1, которые не покорятся даже Льюису Хэмилтону 6 рекордов Формулы-1, которые не покорятся даже Льюису Хэмилтону
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022