Гран-при Португалии претендует на замену отменённого сочинского этапа Формулы-1

После отмены Гран-при России Формулы-1 Португалия вошла в шорт-лист стран, соответствующих условиям для проведения гонки, запланированной на 25 сентября в Сочи. Если организация выберет португальский вариант, 17-я гонка чемпионата мира 2022 года пройдет на Интернациональном автодроме Алгарве в Портимане, сообщает издание Correio da Manha.

«Мы ведем переговоры с организацией Формулы-1 о проведении мероприятия по замене. Если организация выберет трассу Портимао, это станет отличным дополнением к календарю гонок, запланированных на нашем автодроме, включая Гран-при MotoGP, который состоится 24 апреля с участием португальского гонщика Мигеля Оливейры», — сказал генеральный директор автодрома в Портимане Паулу Пиньейру.