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Нико Росберг опубликовал эмоциональный пост по поводу ситуации на Украине

Нико Росберг опубликовал эмоциональный пост по поводу ситуации на Украине
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался по поводу ситуации на Украине, где в настоящее время проводится специальная военная операция по приказу Владимира Путина.

«За Украину и за то, чтобы война закончилась. Не могу поверить в боль, которая причиняется. Так впечатлён страстью и мужеством украинского народа и украинских лидеров, таких как президент Владимир Зеленский и мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко. 100 000 человек на улицах Берлина и по всему миру в поддержку украинского народа», — написал Росберг в своём «инстаграме».

Ранее на эту же тему высказался пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель.

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