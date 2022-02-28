«Об этом нельзя молчать». Феттель выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг Украины

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался по поводу ситуации на Украине, где сейчас проходит специальная военная операция по приказу Владимира Путина.

«У нас в календаре гонка в России. Я точно не поеду, если так будет продолжаться. Думаю, из этого надо сделать такой вывод. Я уверен, что рано или поздно другие тоже выскажут своё мнение.

Иногда мы живём только в своём пузыре и заботимся только о сцеплении и шинах. Но мы не должны забывать: все мы земляне. Как европеец, я был шокирован, когда услышал об этом, проснувшись утром. Люди не должны умирать. Конечно, в последние несколько дней у меня была надежда, что каким-то образом всё снова выровняется. Но я думаю, что это вышло из-под контроля.

Формула-1 уходит на второй план. Она становится совсем не важной, когда люди идут на войну и умирают. Я вообще не могу этого представить», — приводит слова Феттеля Formel1.